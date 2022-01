Lukaku all’Inter? La reazione dell’ex compagno di squadra (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hanno fatto e continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate a cuore aperto da Romelu Lukaku, che ha ammesso di nutrire una profonda nostalgia dell’Inter, club in cui è certo di tornare a giocare in futuro. Escluso dal match di oggi contro il Liverpool, e in attesa del summit di domani con il club, il belga ha indubbiamente alzato un polverone nel mondo del calcio italiano ed estero, dove ci si interroga su quale sarà il futuro dell’attaccante. Lukaku, Inter, calciomercatoLE PAROLE Sulla questione è intervenuto anche un ex compagno di squadra di Lukaku, Danilo D’Ambrosio, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commentato la notizia più fragorosa degli ultimi giorni. Il difensore nerazzurro ha di fatto preferito non sbilanciarsi: “Su Romelu posso dire che ognuno è libero di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hanno fatto e continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate a cuore aperto da Romelu, che ha ammesso di nutrire una profonda nostalgia dell’Inter, club in cui è certo di tornare a giocare in futuro. Escluso dal match di oggi contro il Liverpool, e in attesa del summit di domani con il club, il belga ha indubbiamente alzato un polverone nel mondo del calcio italiano ed estero, dove ci si interroga su quale sarà il futuro dell’attaccante., Inter, calciomercatoLE PAROLE Sulla questione è intervenuto anche un exdidi, Danilo D’Ambrosio, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha commentato la notizia più fragorosa degli ultimi giorni. Il difensore nerazzurro ha di fatto preferito non sbilanciarsi: “Su Romelu posso dire che ognuno è libero di ...

Advertising

SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - SkySport : #Lukaku: 'Lautaro al Chelsea? No, torno io all'Inter' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e al… - SpazioInter : Il giornalista: 'Lukaku all'Inter? Difficile, ma il mercato regala sorprese' - - sunday_ky : @ilBiond0 @90ordnasselA @fedepastorello Per me Lukaku si aspettava di essere il re anche al Chelsea come lo è stato… -