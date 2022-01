Lavoro | Centro studi Cub | 1404 morti nel 2021

Leggi su lopinionista

(Di domenica 2 gennaio 2022) MILANO – Nell’interosonolavoratori per infortuni sul: di questi 695 sui luoghi di, con un aumento del 18% di questa tipologia rispetto al 2020. Lo rileva Piero Antonini deldella Confederazione unitaria di base (Cub) che denuncia come “in questi ultimi 10 anni non ci sia stato nessun miglioramento, nonostante i miliardi spesi per la sicurezza dallo Stato attraverso i suoi istituti”. Viene sottolineato peraltro che, ancora oggi, molte categorie di lavoratori non sono assicurati all’Inail o lavorano in nero. I dati resi noti quindi “sono certamente sottostimati in misura notevole”. In particolare le categorie con piùsulsono l’agricoltura, l’edilizia, l’autotrasporto e ...