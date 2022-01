La magica reunion di Harry Potter: ricordi, lacrime, risate e omaggi a chi non c’è più (recensione) (Di domenica 2 gennaio 2022) Ci sono voluti anni, ma alla fine la reunion di Harry Potter è diventata realtà. HBO Max ha regalato ai fan tutto ciò che hanno sempre desiderato con una speciale retrospettiva in cui il cast originale (quasi al completo) ha ricordato i momenti più magici di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. In onda in Italia su Sky (e NOW), l’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è nato allo scopo di celebrare i vent’anni dall’uscita nelle sale del primo capitolo, Harry Potter e la Pietra Filosofale, adattamento dell’omonimo romanzo di JK Rowling. La sua autrice ha rifiutato di partecipare alla reunion, ma l’atmosfera magica della reunion non è stata affatto oscurato dalla sua assenza. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Ci sono voluti anni, ma alla fine ladiè diventata realtà. HBO Max ha regalato ai fan tutto ciò che hanno sempre desiderato con una speciale retrospettiva in cui il cast originale (quasi al completo) ha ricordato i momenti più magici di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. In onda in Italia su Sky (e NOW), l’evento20th Anniversary: Return to Hogwarts è nato allo scopo di celebrare i vent’anni dall’uscita nelle sale del primo capitolo,e la Pietra Filosofale, adattamento dell’omonimo romanzo di JK Rowling. La sua autrice ha rifiutato di partecipare alla, ma l’atmosferadellanon è stata affatto oscurato dalla sua assenza. ...

