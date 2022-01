La ‘accusa’ di essere uscita con lui solo per farsi pagare cena e drink: lei fa un video su TikTok che diventa virale (Di domenica 2 gennaio 2022) La storia di Nik (@ nikk1 su TikTok) è diventata virale e il video con lo scambio di messaggi tra lei e il ragazzo con cui ha avuto un appuntamento è stato visto più di un milione di volte. “Uscire con qualcuno può essere avvilente“, scrive lei. Ma perché? Ebbene, Nik non ha dubbi: il ragazzo con cui è uscita, Josh, prima è sparito e poi l’ha accusata di averlo usato solo per farsi pagare la cena e da bere. Tutto falso, dice Nik. Andiamo con ordine: i due si conoscono in un sito di appuntamenti. Nik sostiene che sia stato Josh a scegliere il ristorante dove cenare. “Siamo stati insieme sei ore. Abbiamo cenato, poi abbiamo camminato nella piccola città dove eravamo e poi, dato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) La storia di Nik (@ nikk1 su) ètae ilcon lo scambio di messaggi tra lei e il ragazzo con cui ha avuto un appuntamento è stato visto più di un milione di volte. “Uscire con qualcuno puòavvilente“, scrive lei. Ma perché? Ebbene, Nik non ha dubbi: il ragazzo con cui è, Josh, prima è sparito e poi l’ha accusata di averlo usatoperlae da bere. Tutto falso, dice Nik. Andiamo con ordine: i due si conoscono in un sito di appuntamenti. Nik sostiene che sia stato Josh a scegliere il ristorante dovere. “Siamo stati insieme sei ore. Abbiamoto, poi abbiamo camminato nella piccola città dove eravamo e poi, dato che ...

Advertising

EleonoraEvi : A chi ci accusa di essere antiscientifici, a chi continua ad insultare, a chi pensa di avere la verità in tasca, ri… - marattin : Oggi diventa legge la riforma Irpef. La si accusa di essere ingiusta perché attribuisce a “chi guadagna di più” uno… - FQMagazineit : La ‘accusa’ di essere uscita con lui solo per farsi pagare cena e drink: lei fa un video su TikTok che diventa vira… - sierraf31 : RT @titofaraci: Quindi @tomasomontanari fa una battuta - mal riuscita, okay - in cui accusa l'Italia di essere una repubblica delle banane.… - MarcoCampa10 : RT @titofaraci: Quindi @tomasomontanari fa una battuta - mal riuscita, okay - in cui accusa l'Italia di essere una repubblica delle banane.… -