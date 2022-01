Icardi, perché Allegri lo vuole a tutti i costi (Di domenica 2 gennaio 2022) Icardi Juve: l’arrivo a Torino dell’argentino risolverebbe tanti problemi nel reparto avanzato della formazione di Allegri, lo dicono i numeri Mauro Icardi è il profilo si cui la Juventus si sta muovendo con maggiore attenzione ed insistenza sul mercato in queste ultime ore. Come evidenziato da una statistica diffusa da OptaPaolo, il suo arrivo risolverebbe molti problemi alla squadra di Allegri. Dal suo esordio in Serie A nel 2012/13, Icardi ha infatti realizzato 144 reti giocando 6061 palloni tra Serie A e Ligue 1: la media di un gol ogni 42 tocchi è la migliore tra i giocatori dei Big-5 campionati europei con 1600+ palloni giocati nel periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022)Juve: l’arrivo a Torino dell’argentino risolverebbe tanti problemi nel reparto avanzato della formazione di, lo dicono i numeri Mauroè il profilo si cui la Juventus si sta muovendo con maggiore attenzione ed insistenza sul mercato in queste ultime ore. Come evidenziato da una statistica diffusa da OptaPaolo, il suo arrivo risolverebbe molti problemi alla squadra di. Dal suo esordio in Serie A nel 2012/13,ha infatti realizzato 144 reti giocando 6061 palloni tra Serie A e Ligue 1: la media di un gol ogni 42 tocchi è la migliore tra i giocatori dei Big-5 campionati europei con 1600+ palloni giocati nel periodo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

