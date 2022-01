Covid, registrati 61.046 casi in 24 ore: il tasso di positività è al 21,9%. I DATI (Di domenica 2 gennaio 2022) I nuovi contagi, secondo il bollettino del ministero della Salute del 2 gennaio, sono stati rilevati su 278.654 tamponi, un dato nettamente inferiore a quello dei giorni precedenti legato al giorno festivo dell’1 gennaio. Aumentano le terapie intensive (1.319, +22) e i ricoveri ordinari (11.756, +491), ma gli ospedali reggono Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) I nuovi contagi, secondo il bollettino del ministero della Salute del 2 gennaio, sono stati rilevati su 278.654 tamponi, un dato nettamente inferiore a quello dei giorni precedenti legato al giorno festivo dell’1 gennaio. Aumentano le terapie intensive (1.319, +22) e i ricoveri ordinari (11.756, +491), ma gli ospedali reggono

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Agenzia_Ansa : Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto d… - statodelsud : Covid, registrati 61.046 casi in 24 ore: il tasso di positività è al 21,9%. I DATI - Pino__Merola : Covid, registrati 61.046 casi in 24 ore: il tasso di positività è al 21,9%. I DATI - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Covid19, registrati 61.046 casi in 24 ore: il tasso di positività è al 21,9%. I DATI -