(Di domenica 2 gennaio 2022) Axelsarà presto untore del, ma il difensore non scenderà in campo nella sfida del 6 gennaio con lantus. Al momento ilsta chiudendo ancora l’affare con il Manchester United, gli ultimi dettagli e poi le firme sul contratto, ma il grosso è già stato fatto. Le visite mediche disono in programma tra oggi e domani al massimo a Villa Stuart. Il contratto deltore potrà essere depositato in Lega Calcio a partire dal giorno 3 gennaio 2022, ovvero quando comincerà ufficialmente il calciomercato invernale.ntus-non ci sarà Corriere dello Sport chiarisce chenon potràre la sfida del 6 gennaio all’Allianz Arena: ...

Advertising

napolipiucom : CORSPORT - Tuanzebe non gioca Juve-Napoli: il motivo #CalcioNapoli #juvenapoli #napoli #Tuanzebe… - infoitsport : CORSPORT – Tuanzebe non gioca Juve-Napoli: il motivo - zazoomblog : CorSport: Tuanzebe al Napoli entro domani si chiude. Prestito a 500mila euro - #CorSport: #Tuanzebe #Napoli #entro - napolista : CorSport: #Tuanzebe al #Napoli, entro domani si chiude. Prestito a 500mila euro Si discute la clausola sul riscatt… - salvione : Antonelli: 'Tuanzebe nome da Napoli. Arriverà un titolare' -

Ultime Notizie dalla rete : CORSPORT Tuanzebe

Axeldiventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti , prenderà il posto di Manolas come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Calciomercato Napoliout con la Juventus CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAxel, difensore del Manchester United attualmente in prestito all' Aston Villa , diventerà un nuovo calciatore del Napoli . Ne parla il Corriere dello Sport. Calciomercato Napoli- Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNapoli, lo manda Mou". E' questo il titolo con il quale il Corriere dello Sport apre in prima pagina, facendo riferimento al primo colpo del mercato di gennaio del Napoli: Axel ...Si discute la clausola sul riscatto, su cui lo United gioca al rialzo. Non farà in tempo per Juventus-Napoli È fatta per Axel Tuanzebe al Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa è in ...