Calciomercato Sampdoria: chiamata alla Roma per Fazio. Le ultime (Di domenica 2 gennaio 2022) sul futuro del difensore centrale argentino Ritorno di fiamma della Sampdoria per Federico Fazio. Il difensore argentino è attualmente fuori rosa alla Roma e si starebbe guardando intorno per trovare una destinazione dove rilanciarsi. Come riportato da gazzetta.it, il club blucerchiato ha preso informazioni sul centrale classe '87, in scadenza di contratto con i giallorossi al termine della stagione. Oltre alla Sampdoria, Fazio è stato proposto anche al Napoli e ha ricevuto apprezzamenti dagli spagnoli del Cadice. L'articolo proviene da Calcio News 24.

