Atalanta | Toloi parzialmente in gruppo in vista del Torino

L'Atalanta, dopo il giorno di riposo concesso a Capodanno da Gian Piero Gasperini, è tornata ad allenarsi in vista del match del 6 gennaio contro il Torino, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Rafael Toloi ha effettuato una parte della seduta in gruppo e, per questo, potrebbe tornare disponibile per giovedì. Domani è in programma un nuovo allenamento pomeridiano a porte chiuse presso il Centro Bortolotti.

