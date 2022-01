Taiwan, Cina riapre la sua ambasciata in Nicaragua (Di sabato 1 gennaio 2022) La Cina ha riaperto la sua ambasciata in Nicaragua, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. 'Siete i benvenuti nel nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 gennaio 2022) Laha riaperto la suain, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. 'Siete i benvenuti nel nostro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Taiwan, Cina riapre la sua ambasciata in Nicaragua #cina - mauriziocori1 : RT @Aspeniaonline: Nel 2030 la #Cina arriverà alla parità strategica nucleare con gli #USA. Cresce dunque a Pechino la tentazione di usare… - claudiosavonaIT : RT @ManuDagostino: #BuonAnno2022, che ha tutti i presupposti per dare inizio alla #TerzaGuerraMondiale. I fronti più caldi a mio giudizio:… - ManuDagostino : #BuonAnno2022, che ha tutti i presupposti per dare inizio alla #TerzaGuerraMondiale. I fronti più caldi a mio giud… - ManuDagostino : Timori della terza guerra mondiale mentre la Cina avverte che gli Stati Uniti pagheranno un 'prezzo insopportabile'… -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan Cina Taiwan, Cina riapre la sua ambasciata in Nicaragua La Cina ha riaperto la sua ambasciata in Nicaragua, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. 'Siete i benvenuti nel nostro Nicaragua. ...

Ennesima minaccia di Pechino: guai se Taiwan punta all'indipendenza - Miglioverde La Cina prenderà 'misure drastiche' se Taiwan si muoverà verso l'indipendenza: è l'avvertimento lanciato oggi dal portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan, Ma Xiaoguang. Lo riportano i media ...

Taiwan, Cina riapre la sua ambasciata in Nicaragua TGCOM Taiwan, Cina riapre la sua ambasciata in Nicaragua La Cina ha riaperto la sua ambasciata in Nicaragua, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. "Siete i benvenuti nel nostro Nicarag ...

Capodanno 2022: Sidney, Taiwan, Corea, Bangkok hanno già festeggiato E' già 2022 in tante capitali del mondo, a partire da Oriente. I festeggiamenti per l'arrivo del Capodanno nel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per ...

Laha riaperto la sua ambasciata in Nicaragua, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. 'Siete i benvenuti nel nostro Nicaragua. ...Laprenderà 'misure drastiche' sesi muoverà verso l'indipendenza: è l'avvertimento lanciato oggi dal portavoce dell'Ufficio per gli affari di, Ma Xiaoguang. Lo riportano i media ...La Cina ha riaperto la sua ambasciata in Nicaragua, tre settimane dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche, interrotte dal 1990, con il Paese sudamericano. "Siete i benvenuti nel nostro Nicarag ...E' già 2022 in tante capitali del mondo, a partire da Oriente. I festeggiamenti per l'arrivo del Capodanno nel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per ...