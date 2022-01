Sapessi com’è strano un cinghiale a Milano (Di sabato 1 gennaio 2022) «E sul grifo del cinghiale non era più la polvere delle buche esauste, ma scura e molle una mota odorosa di fungo». Non so più da chi né dove sia stata scritta quella bella cosa, ma ci ho ripensato vedendo l’ennesima scena romana con cinghiali a spasso per le vie e nei giardinetti della città. Ho pensato che un cinghiale a Roma non ha nulla di incongruo, e il fatto che grufoli tra i cassonetti anziché nella macchia è un puro accidente, un anacronismo panoramico: ma niente più. Per il resto è una presenza attendibile, e il romano che assiste alla passeggiata dei cinghiali non ha uno sguardo diverso da quello del Lucrezio di Schwob che guarda il dorso striato dei porci selvatici che fiutano la terra («Et il aperçut le dos des pourceaux rayés qui avaient toujours le nez dirigé vers la terre»). A Roma, per così dire, il cinghiale è ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 gennaio 2022) «E sul grifo delnon era più la polvere delle buche esauste, ma scura e molle una mota odorosa di fungo». Non so più da chi né dove sia stata scritta quella bella cosa, ma ci ho ripensato vedendo l’ennesima scena romana con cinghiali a spasso per le vie e nei giardinetti della città. Ho pensato che una Roma non ha nulla di incongruo, e il fatto che grufoli tra i cassonetti anziché nella macchia è un puro accidente, un anacronismo panoramico: ma niente più. Per il resto è una presenza attendibile, e il romano che assiste alla passeggiata dei cinghiali non ha uno sguardo diverso da quello del Lucrezio di Schwob che guarda il dorso striato dei porci selvatici che fiutano la terra («Et il aperçut le dos des pourceaux rayés qui avaient toujours le nez dirigé vers la terre»). A Roma, per così dire, ilè ...

