(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Av) –delin via Roma per unche ha interessato due locali al piano Terra di un edificio. Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, le quali hanno spento le fiamme che interessavano materiale vario, mettendo in sicurezza la struttura. Nessuna conseguenza per unadonna presente ai piani superiori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Paura a Mugnano del Cardinale per un incendio, anziana illesa ** -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Mugnano

Mandamento Notizie

... 1 caso per comune a Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montoro,del Cardinale, Prata PU, ... Ma resta laproprio nei due istituti di Cardito e Piano di Zona dove il virus sembra non ...Ariano Irpino . Torna laad Ariano Irpino, zona rossa nella prima ondata Covid, e che ora deve fare i conti con 20 ... Avella, Fontanarosa, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Montoro,del ...Due squadre dei vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Mugnano del Cardinale in via Roma per un incendio.Napoli non rinuncia ai fuochi d'artificio, disattesa come era prevedibile l'ordinanza del sindaco Manfredi che vietava i botti. Esplose batterie e fuochi dalle 17 del 31 dicembre fino all'alba di Capo ...