Parma | lo storico trionfo a Wembley contro l’Anversa

Advertising

Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Fu anche storico presidente del Parma calcio - Elektroteo : RT @IlPrimatoN: Fu anche storico presidente del Parma calcio - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Fu anche storico presidente del Parma calcio - IlPrimatoN : Fu anche storico presidente del Parma calcio - sportli26181512 : Morte Calisto Tanzi, il ricordo di Minotti: 'Così mi convinse a non andare all'Inter': A Sky Sport Lorenzo Minotti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma storico

Nell'epoca del suo maggior splendore (1993 - 1999), almancò solo la conquista dello scudetto , ma era un periodoin cui il campionato italiano era il miglior torneo del mondo e nel ...Roma, 1 gen ? Scompare a 83 anni Calisto Tanzi, celebre patron della Parmalat ePresidente delcalcio, fatto ascendere proprio sotto la sua guida nell'Olimpo del calcio italiano. Figura controversa, dallo spiccato gusto per le iperboli e con un oggettivo fiuto per ...Calisto Tanzi, ex patron di Parmalat ed ex proprietario del Parma Calcio, è morto all’età di 83 anni. Protagonista delle vicende che portarono nel 2003 al crac finanziario del gruppo alimentare, viene ...Uno scatto storico per ricordare l'ex patron Calisto Tanzi: mentre solleva la coppa Uefa. Un momento indelebile per i tifosi gialloblu: in più di 4000 hanno messo un like, molti i commenti.