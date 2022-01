Omicron, la variante in Antartide: ricercatori della stazione polare belga positivi (Di sabato 1 gennaio 2022) La contagiosissima variante Omicron ormai è arrivata ovunque avrebbe raggiunto l’Antartide: alcuni ricercatori della stazione polare belga Princess Elisabeth sono risultati positivi, nonostante le rigide misure adottate. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir spiegando che tutti avevano ricevuto almeno due dosi di vaccino ed erano risultati negativi ai test alla partenza per la base polare. Delle 25 persone presenti nella stazione, i due terzi sono risultati positivi al virus, anche se nessuno di loro mostra sintomi gravi. Secondo un virologo consultato dal Segretariato polare, è alta la probabilità che l’infezione alla stazione sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) La contagiosissimaormai è arrivata ovunque avrebbe raggiunto l’: alcuniPrincess Elisabeth sono risultati, nonostante le rigide misure adottate. Lo riporta il quotidianoLe Soir spiegando che tutti avevano ricevuto almeno due dosi di vaccino ed erano risultati negativi ai test alla partenza per la base. Delle 25 persone presenti nella, i due terzi sono risultatial virus, anche se nessuno di loro mostra sintomi gravi. Secondo un virologo consultato dal Segretariato, è alta la probabilità che l’infezione allasia ...

