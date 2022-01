L’Italia non riesce a coordinare le sue politiche industriali nella difesa e aerospazio. E Parigi ne approfitta (Di sabato 1 gennaio 2022) Mentre Parigi fa sempre più attenzione a riportare in casa la produzione manifatturiera, Roma sonnecchia. Con la mano destra che non sa quello che fa la sinistra. Persino in settori strategici come l’aeronautica e la difesa. Accade così che, mentre il gruppo Leonardo decide di mettere in cassa integrazione a zero ore 3.400 dipendenti per 13 settimane del 2021, la compagnia pubblica Ita compri i nuovi aerei dal consorzio franco-tedesco Airbus, che in Italia produce solo vettori a medio-breve raggio. Soldi pubblici che, invece di potenziare l’occupazione in Italia, volano in buona parte oltre le Alpi a beneficio dell’asse franco-tedesco. “Si poteva magari immaginare di dividere la commessa in due assegnandone una parte ad Airbus, che ha alcune produzione per i vettori a medio raggio a Nola e Foggia, e un’altra parte a Boeing, che invece è il solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Mentrefa sempre più attenzione a riportare in casa la produzione manifatturiera, Roma sonnecchia. Con la mano destra che non sa quello che fa la sinistra. Persino in settori strategici come l’aeronautica e la. Accade così che, mentre il gruppo Leonardo decide di mettere in cassa integrazione a zero ore 3.400 dipendenti per 13 settimane del 2021, la compagnia pubblica Ita compri i nuovi aerei dal consorzio franco-tedesco Airbus, che in Italia produce solo vettori a medio-breve raggio. Soldi pubblici che, invece di potenziare l’occupazione in Italia, volano in buona parte oltre le Alpi a beneficio dell’asse franco-tedesco. “Si poteva magari immaginare di dividere la commessa in due assegnandone una parte ad Airbus, che ha alcune produzione per i vettori a medio raggio a Nola e Foggia, e un’altra parte a Boeing, che invece è il solo ...

