Lettura dei contatori idrici per il 2022: a Ventotene e Minturno inizia il primo ciclo (Di sabato 1 gennaio 2022) Da lunedì 3 gennaio 2022 il personale autorizzato da Acqualatina effettuerà il primo ciclo di Lettura dei contatori idrici per il 2022 nei Comuni di Ventotene, Villa Santo Stefano e Minturno. Il personale è qualificabile come “incaricato di pubblico servizio”, si richiede pertanto agli utenti la massima collaborazione. Il personale autorizzato effettuerà le letture dei contatori e le verifiche di funzionamento da lunedì 3 gennaio fino a sabato 8 gennaio domeniche e festivi esclusi per il Comune di Ventotene, fino a sabato 15 gennaio domeniche e festivi esclusi per il Comune di Villa Santo Stefano, fino a sabato 28 maggio domeniche e festivi esclusi per i Comuni di Minturno. Acqualatina ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022) Da lunedì 3 gennaioil personale autorizzato da Acqualatina effettuerà ildideiper ilnei Comuni di, Villa Santo Stefano e. Il personale è qualificabile come “incaricato di pubblico servizio”, si richiede pertanto agli utenti la massima collaborazione. Il personale autorizzato effettuerà le letture deie le verifiche di funzionamento da lunedì 3 gennaio fino a sabato 8 gennaio domeniche e festivi esclusi per il Comune di, fino a sabato 15 gennaio domeniche e festivi esclusi per il Comune di Villa Santo Stefano, fino a sabato 28 maggio domeniche e festivi esclusi per i Comuni di. Acqualatina ...

Advertising

CountNefaria22 : @maplewhite1912 Sarà la lunghezza, sarà che l'ho letto in francese, ma è la lettura di cui sono più fiero. Uno di q… - biroqve : oggi mi sa che farò una lettura dei tarocchi per il 2022 hm - cheaterbag : RT wireditalia 'Dna-Fairylights, coordinato dall'Iit di Genova, promette di combinare le tecnologie per la lettura… - RobRe62 : RT @wireditalia: Dna-Fairylights, coordinato dall'Iit di Genova, promette di combinare le tecnologie per la lettura del dna con la scienza… - ilasalvi : @recerusse Ma infatti: io tengo traccia dei libri che leggo perché altrimenti impazzirei a ricordarmi i titoli e pe… -