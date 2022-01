Lecce, esce per andare al cenone di Capodanno: Dario trovato morto in auto (Di sabato 1 gennaio 2022) Doveva festeggiare il Capodanno a casa di amici, quando un malore lo ha stroncato in auto. È morto nel tardo pomeriggio di ieri, Dario Cagnazzo , 61enne, sindacalista della Uil Fpl di Lecce mentre era ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Doveva festeggiare ila casa di amici, quando un malore lo ha stroncato in. Ènel tardo pomeriggio di ieri,Cagnazzo , 61enne, sindacalista della Uil Fpl dimentre era ...

Doveva festeggiare il capodanno a casa di amici, quando un malore lo ha stroncato in auto. È morto nel tardo pomeriggio di ieri, Dario Cagnazzo , 61enne, sindacalista della Uil Fpl di Lecce mentre era in auto, nei pressi del campo sportivo di Maglie . Accasciato sul volante L'auto, un'Audi A3, ferma e con i fari accesi ha insospettito un automobilista di passaggio che ha visto il ...

