Italia in lutto, è morto l'amato attore: fatale un malore improvviso

E' morto nella sua casa di Monteverde, a causa di un malore improvviso, l'attore Renato Scarpa. La notizia è stata confermata dai carabinieri della stazione Bravetta, accorsi sul posto alle ore 15 a seguito di una chiamata al 118. 

Un attore apprezzato Renato Scarpa, nato a Milano nel 1939, ha esordito nel cinema durante gli anni sessanta. Ha recitato per De Crescenzo, Nichettie Troisi ed ha lavorato anche per il piccolo schermo. Con Massimo Troisi ha recitato sia nel film d'esordio, "Ricomincio da tre", dove ha interpretato il ruolo di "Robertino". Ha preso parte anche all'ultimo film dell'attore napoletano, "Il postino". In quella pellicola vestiva i panni del responsabile dell'ufficio postale dell'isola dov'era stato ...

