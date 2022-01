Il Piemonte in zona gialla dal 3 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Lunedì 3 gennaio , dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte diventerà zona gialla . A incidere sul passaggio non sono tanto i contagi quanto i ricoveri, anche se si tratta di numeri ancora molto ... Leggi su gazzettadasti (Di sabato 1 gennaio 2022) Lunedì 3, dopo 28 settimane inbianca, ildiventerà. A incidere sul passaggio non sono tanto i contagi quanto i ricoveri, anche se si tratta di numeri ancora molto ...

Advertising

sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - lorenzhaus : RT @Amarizona17: Dopo tre dosi di vaccino, due anni di mascherine, distanziamento, l’economia in ginocchio…Oggi, 144mila positivi, da luned… - ZiaCandida : RT @Amarizona17: Dopo tre dosi di vaccino, due anni di mascherine, distanziamento, l’economia in ginocchio…Oggi, 144mila positivi, da luned… - infoitinterno : Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla da lunedì 3 gennaio -