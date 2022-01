Gemma Galgani e il suo Natale: “la solitudine è la sensazione più triste” (Di sabato 1 gennaio 2022) Gemma Galgani ha raccontato come ha trascorso le sue festività natalizie. Ecco le sue parole. Gemma Galgani-AltranotiziaUomini e Donne, al momento, è in pausa natalizia ed è previsto ritorni dal 10 gennaio, secondo Anticipazioni Tv. Tante storie in sospeso e, nonostante questo, non mancano notizie in merito ai suoi protagonisti, dame e cavalieri, sia del Trono Over che quello classico. Fra questi, la dama più chiacchierata, Gemma Galgani, ha reso noto come ha trascorso le sue festività natalizie. Parole meste nonché tristezza e malinconia hanno preso il sopravvento. Cosa le è accaduto? Gemma Galgani, il suo Natale più tristeNon per tutti il Natale rappresenta la ... Leggi su altranotizia (Di sabato 1 gennaio 2022)ha raccontato come ha trascorso le sue festività natalizie. Ecco le sue parole.-AltranotiziaUomini e Donne, al momento, è in pausa natalizia ed è previsto ritorni dal 10 gennaio, secondo Anticipazioni Tv. Tante storie in sospeso e, nonostante questo, non mancano notizie in merito ai suoi protagonisti, dame e cavalieri, sia del Trono Over che quello classico. Fra questi, la dama più chiacchierata,, ha reso noto come ha trascorso le sue festività natalizie. Parole meste nonchézza e malinconia hanno preso il sopravvento. Cosa le è accaduto?, il suopiùNon per tutti ilrappresenta la ...

Advertising

infoitcultura : Gemma Galgani, il messaggio della dama per Charlene spiazza il web - Giusepp26551025 : Valeria come Gemma galgani, sta infuocata #gfvip - angelica9_6 : Un talento che vorrei: saper ballare benissimo e invece come Gemma Galgani - 91DrunkyLwt : @91W0NDERL4ND no nom lo seguo ma è gemma galgani - 91DrunkyLwt : @91W0NDERL4ND ma tu non conosci nemmeno gemma galgani -