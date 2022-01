Dal 3 Gennaio l’Italia sarà divisa per colori: ecco le regioni che cambieranno (Di sabato 1 gennaio 2022) Quali regioni cambiano colore da lunedì 3 Gennaio 2022? Dalla prossima settimana, Lombardia, Piemonte, Lazio, e Sicilia passano in fascia gialla. È in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le quattro che da lunedì cambiano fascia, portando ad 11 il totale delle regioni e province autonome gialle.L’impennata della curva dei contagi rischia di stravolgere presto il quadro delle restrizioni in tutta Italia. Gli oltre 78mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, registrati anche grazie al record di sempre di tamponi effettuati nel nostro Paese che mai aveva superato il milione di test (1.034.677), segnano il definitivo nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Qualicambiano colore da lunedì 32022? Dalla prossima settimana, Lombardia, Piemonte, Lazio, e Sicilia passano in fascia gialla. È in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le quattro che da lunedì cambiano fascia, portando ad 11 il totale dellee province autonome gialle.L’impennata della curva dei contagi rischia di stravolgere presto il quadro delle restrizioni in tutta Italia. Gli oltre 78mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, registrati anche grazie al record di sempre di tamponi effettuati nel nostro Paese che mai aveva superato il milione di test (1.034.677), segnano il definitivo nuovo ...

