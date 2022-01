Dakar 2022 | prima tappa | Hail-Hail Programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo il prologo di ieri si inizia a fare sul serio con lafrazione della. Auto, moto, quad e camion si trovano nei pressi di, protagonista della‘ad anello’ della 44^ edizione di una delle competizione più famose ed estenuanti al mondo. La battaglia è assicurata nel nord dell’Arabia Saudita che resta come gli ultimi due anni la protagonista assoluta con le sue aree sabbiose e le zone ricche di rocce, una caratteristica che vedremo principalmente nella seconda settimana. Il fatto di avere un evento circolare con partenza ed arrivo nella medesima località è da tenere in considerazione, un aspetto unico che ritroveremo più volte in quest’edizione della. La navigazione sarà quindi cruciale domani nei 334 chilometri ...