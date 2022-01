Dakar 2022 | le ultime sull’incidente di Boutron | “È stata una bomba”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nei giorni scorsi, un gran polverone si era alzato intorno alla, dopo che un’auto, in viaggio verso Gedda, ha misteriosamente preso fuoco. A bordo della macchina, erano presenti sei persone, di cui cinque sono rimaste illese e il solo pilota, Philippe, ha subito gravi lesioni a una gamba che hanno reso necessario un immediato intervento chirurgico. Con un comunicato stampa, lastessa ha parlato di “atto doloso”, non escludendo quindi nessun matrice terroristica: “Alla luce dei fatti e data l’incertezza attorno all’incidente. abbiamo deciso con le autorità arabe di rinforzare tutto il sistema di sicurezza già all’opera attorno alla manifestazione. Verrà rafforzata la presenza di mezzi di sicurezza lungo il percorso, nel bivacco e nelle altre strutture di ospitalità. Le origini restano tuttora sconosciute. La polizia ...

Parte la Dakar 2022 e Nasser Al - Attiyah si mette subito in mostra. Il pilota del Qatar (già campione di tiro a volo) con la sua Toyota si aggiudica il prologo dello storico rally, 19 km di speciale tra Gedda ...Malgrado la positività al Covid, Danilo Petrucci correrà la Dakar 2022.