Caso Nandez, le accuse sul ritorno in Italia per sfuggire all'arresto: «Nessuna fuga dall'Uruguay. In giro falsità: sono io a denunciare» (Di sabato 1 gennaio 2022) Nahitan Nandez non ci sta e passa al contrattacco. Il centrocampista del Cagliari, su cui pende un mandato d'arresto dopo che l'ex compagna Sarah Garcia Mauri lo ha denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale, ha annunciato di aver «presentato una denuncia penale per dimostrare la falsità dei fatti raccontati». La polizia uruguaiana, non ha trovato nella casa in Uruguay il calciatore, che era già rientrato in Italia in vista degli allenamenti e dei match del club di Serie A. Nandez, dopo il suo rientro in Italia, è però risultato positivo al Coronavirus e si trova in regime di quarantena, in attesa di guarire dal Covid. Ma il centrocampista del Cagliari ha voluto rispondere a chi insinuava che fosse fuggito dal Paese natio per sfuggire all'arresto:

