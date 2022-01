“Bergamo città a misura di animali”, ma abbandoni e maltrattamenti sono in aumento (Di sabato 1 gennaio 2022) Bergamo. Una città a misura di animali: a Bergamo risultano attualmente iscritti 13.662 cani all’anagrafe canina, 2.263 gatti a quella felina. La città ha inoltre 79 colonie feline monitorate sul proprio territorio, per un totale di 725 gatti censiti, di cui 707 muniti di microchip e sterilizzati. sono alcuni dei numeri contenuti nel report del Garante degli animali del Comune di Bergamo, l’avvocato Paola Brembilla. A due anni dall’esplosione della pandemia la relazione vuole effettuare un resoconto di tutta l’attività svolta nel biennio, con il costante supporto dell’Ufficio Ecologia, della Polizia Locale, dei cittadini, delle responsabili di colonia felina, di Ats e delle associazioni animaliste ed ecologiste che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 gennaio 2022). Unadi: arisultano attualmente iscritti 13.662 cani all’anagrafe canina, 2.263 gatti a quella felina. Laha inoltre 79 colonie feline monitorate sul proprio territorio, per un totale di 725 gatti censiti, di cui 707 muniti di microchip e sterilizzati.alcuni dei numeri contenuti nel report del Garante deglidel Comune di, l’avvocato Paola Brembilla. A due anni dall’esplosione della pandemia la relazione vuole effettuare un resoconto di tutta l’attività svolta nel biennio, con il costante supporto dell’Ufficio Ecologia, della Polizia Locale, dei cittadini, delle responsabili di colonia felina, di Ats e delle associazioniste ed ecologiste che ...

