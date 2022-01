Al via in Australia l'Atp Cup di tennis. L'Italia tra le favorite (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Il 2022 del tennis si apre con la terza edizione dell'Atp Cup prevista da oggi al 9 gennaio in Australia. L'Italia, dopo la sconfitta in finale con la Russia nel 2021, si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni di vittoria, con l'obiettivo di riscattare l'amara sconfitta ai quarti di finale di Coppa Davis maturata lo scorso dicembre a Torino. La formula della competizione è molto semplice: 16 partecipanti divise in 4 gironi all'Italiana formati da 4 nazionali ciascuno. Dopo le 3 partite del girone chi si classifica al primo posto accede in semifinale, l'unico lasciapassare per la finalissima e la vittoria del trofeo. Gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre scenderanno in campo sul cemento di Sydney contro Russia, Francia e i padroni di casa dell'Australia, primi avversari ... Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Il 2022 delsi apre con la terza edizione dell'Atp Cup prevista da oggi al 9 gennaio in. L', dopo la sconfitta in finale con la Russia nel 2021, si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni di vittoria, con l'obiettivo di riscattare l'amara sconfitta ai quarti di finale di Coppa Davis maturata lo scorso dicembre a Torino. La formula della competizione è molto semplice: 16 partecipanti divise in 4 gironi all'na formati da 4 nazionali ciascuno. Dopo le 3 partite del girone chi si classifica al primo posto accede in semifinale, l'unico lasciapassare per la finalissima e la vittoria del trofeo. Gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre scenderanno in campo sul cemento di Sydney contro Russia, Francia e i padroni di casa dell', primi avversari ...

