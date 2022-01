Adesso tocca al Huawei Watch GT 2 aggiornarsi: le nuove funzioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Huawei Watch GT 2 sta ricevendo un aggiornamento globale in queste ore, proprio come nel caso del fratello Watch GT 2e. Nel caso del primo smartWatch, l’upgrade è stato rilasciato per migliorare l’esperienza d’uso durante gli allenamenti degli utenti (che per molti è il motivo principale per cui è stato acquistato), oltre che nell’ottimizzazione delle prestazioni complessive del sistema (altra buona cosa, che spesso passa inosservata, ma che, invece, dimostra quanto di buono il team di sviluppo sta facendo per il device). L’aggiornamento aggiunge anche una funzione di password della lockscreen, per aumentare la sicurezza generale. In merito agli allenamenti, l’upgrade aggiunge la visualizzazione di alba e tramonto per le attività outdoor, la raffigurazione del ritmo di corsa ed il mantenimento sempre attivo della ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) IlGT 2 sta ricevendo un aggiornamento globale in queste ore, proprio come nel caso del fratelloGT 2e. Nel caso del primo smart, l’upgrade è stato rilasciato per migliorare l’esperienza d’uso durante gli allenamenti degli utenti (che per molti è il motivo principale per cui è stato acquistato), oltre che nell’ottimizzazione delle prestazioni complessive del sistema (altra buona cosa, che spesso passa inosservata, ma che, invece, dimostra quanto di buono il team di sviluppo sta facendo per il device). L’aggiornamento aggiunge anche una funzione di password della lockscreen, per aumentare la sicurezza generale. In merito agli allenamenti, l’upgrade aggiunge la visualizzazione di alba e tramonto per le attività outdoor, la raffigurazione del ritmo di corsa ed il mantenimento sempre attivo della ...

