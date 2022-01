A che ora inizia Danza con me – Roberto Bolle: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di sabato 1 gennaio 2022) A che ora inizia Danza con me – Roberto Bolle 2022, lo show che apre l’anno del grande ballerino italiano in onda su Rai 1? La messa in onda è prevista a partire dalle ore 21,25. A che ora finisce? La chiusura dello show è prevista per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Dove vedere Danza con me di Roberto Bolle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda – come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) A che oracon me –2022, lo show che apre l’anno del grande ballerino italiano insu Rai 1? Lainè prevista a partire dalle ore 21,25. A che ora finisce? La chiusura dello show è prevista per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Dove vederecon me diin diretta tv e live streaming? Il programma va in– come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, ...

