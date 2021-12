Un Capodanno con boom di contagi. Bollettino, presagio nero per il 2022: terapie intensive, è un dato chiave (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovo balzo dei contagi in Italia: il Bollettino del 31 dicembre registra 144.243 nuovi casi e 155 decessi. Ieri se ne erano registrati rispettivamente 126.888 e 156. Stabile il tasso di positività, che passa dall'11,03% di ieri all'11,78% di oggi. Un nuovo record in Italia, che si accompagna sempre al grande numero di tamponi effettuati, 1.224.025, tra molecolari e antigenici. In aumento anche i ricoverati in ospedale. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più rispetto alla giornata precedente. Mentre gli ingressi giornalieri sono 119. Non migliora la situazione nei reparti ordinari: i ricoverati con sintomi in area medica sono 11.150, ben 284 in più rispetto a ieri. Proprio oggi, tra l'altro, l'Iss – commentando il monitoraggio settimanale – ha evidenziato come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovo balzo deiin Italia: ildel 31 dicembre registra 144.243 nuovi casi e 155 decessi. Ieri se ne erano registrati rispettivamente 126.888 e 156. Stabile il tasso di positività, che passa dall'11,03% di ieri all'11,78% di oggi. Un nuovo record in Italia, che si accompagna sempre al grande numero di tamponi effettuati, 1.224.025, tra molecolari e antigenici. In aumento anche i ricoverati in ospedale. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più rispetto alla giornata precedente. Mentre gli ingressi giornalieri sono 119. Non migliora la situazione nei reparti ordinari: i ricoverati con sintomi in area medica sono 11.150, ben 284 in più rispetto a ieri. Proprio oggi, tra l'altro, l'Iss – commentando il monitoraggio settimanale – ha evidenziato come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi ...

