Un anno di sbarchi: così è ripartito l'assedio alle nostre coste (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un anno nero quello che ha segnato le coste italiane sotto il profilo dell'immigrazione. Dati in vertiginoso aumento rispetto al 2020. Lampedusa e Crotone le zone messe sotto assedio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Unnero quello che ha segnato leitaliane sotto il profilo dell'immigrazione. Dati in vertiginoso aumento rispetto al 2020. Lampedusa e Crotone le zone messe sotto

Advertising

LegaSalvini : ++ ?? A LAMPEDUSA SBARCHI RECORD NEL 2021, IL PREFETTO DI AGRIGENTO: «SONO QUASI RADDOPPIATI IN UN ANNO» ++ - piero636 : RT @FDI_Parlamento: “Su 64mila sbarchi in un anno solo 1 migrante su 100 è stato ricollocato in Europa. Siamo di fronte ad un ministro che… - abatedomenico1 : Un anno di sbarchi: così è ripartito l'assedio alle nostre coste - UBrignone : RT @DelmastroAndrea: Su 64mila sbarchi in un anno solo 1 migrante su 100 è stato ricollocato in Europa. Siamo di fronte ad un ministro che… - Frances35601317 : RT @DelmastroAndrea: Su 64mila sbarchi in un anno solo 1 migrante su 100 è stato ricollocato in Europa. Siamo di fronte ad un ministro che… -