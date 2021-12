Tour de Ski 2022, Johannes Klaebo domina la 15 km tl mass start di Oberstdorf. Ottimo quinto Francesco De Fabiani (Di venerdì 31 dicembre 2021) La 15 km maschile in tecnica libera con partenza in linea disputata ad Oberstdorf, in Germania, valida per il Tour de Ski 2022 (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che stacca tutti nel finale ed è primo in 32’26?4, precedendo il russo Alexander Bolshunov, secondo a 3?4. Completa il podio il norvegese Sjur Roethe, terzo a 4?0, che precede il britannico Andrew Musgrave, quarto a 5?6. Ottima quinta piazza per Francesco De Fabiani a 23?6, mentre sono fuori dai punti tutti gli altri azzurri: Martin Coradazzi 34° a 1’01?2, Paolo Ventura 37° a 1’03?5, Giandomenico Salvadori 47° a 1’19?6, Maicol Rastelli 49° a 1’24?8, Davide Graz 56° a 1’47?0, 71° Federico Pellegrino a 2’45?3. Non è ripartito dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) La 15 km maschile in tecnica libera con partenza in linea disputata ad, in Germania, valida per ilde Ski(e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria del norvegeseHoesflot, che stacca tutti nel finale ed è primo in 32’26?4, precedendo il russo Alexander Bolshunov, secondo a 3?4. Completa il podio il norvegese Sjur Roethe, terzo a 4?0, che precede il britannico Andrew Musgrave, quarto a 5?6. Ottima quinta piazza perDea 23?6, mentre sono fuori dai punti tutti gli altri azzurri: Martin Coradazzi 34° a 1’01?2, Paolo Ventura 37° a 1’03?5, Giandomenico Salvadori 47° a 1’19?6, Maicol Rastelli 49° a 1’24?8, Davide Graz 56° a 1’47?0, 71° Federico Pellegrino a 2’45?3. Non è ripartito dopo ...

Advertising

RSIsport : ? Cologna ???? si mostra agli avamposti prima di cedere nella 15km di Oberstdorf. Il grigionese finisce 15o alle spal… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Tour de Ski: un Klaebo 'acciaccato' trionfa nella mass start di Oberstdorf! Altra gran gara di De Fabiani, 5° #XCSki #nordi… - neveitalia : Tour de Ski: un Klaebo 'acciaccato' trionfa nella mass start di Oberstdorf! Altra gran gara di De Fabiani, 5°… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: De Fabiani punta in alto nella pista prediletta. Via… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 10 e 15 km mass start Oberstdorf in DIRETTA: Francesco De Fabiani vuole continuare a scalare la cl… -