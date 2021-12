Scopre di essere positiva sull'aereo, trascorre il volo isolata nel bagno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Era su un volo che da Chicago portava a Reykjavik, in Islanda. Dopo il decollo ha scoperto di essere positiva al covid ed è stata isolata dal personale di volo in bagno, fino allo sbarco. È ciò che é successo a Marisa Fotieo, insegnante di Chicago, lo scorso 19 dicembre. La donna era in viaggio con la propria famiglia. La storia è stata riportata da diverse testate americane tra cui Cnn. La donna, prima di partire, aveva fatto due tamponi molecolari e 5 test rapidi, tutti negativi. Dopo la partenza ha però iniziato ad accusare alcuni sintomi, tra cui un forte mal di gola. A quel punto l’insegnante si è recata in bagno per effettuare un test. “Ok, ho pensato, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio”, ha raccontato Fotieo alla Cnn. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Era su unche da Chicago portava a Reykjavik, in Islanda. Dopo il decollo ha scoperto dial covid ed è statadal personale diin, fino allo sbarco. È ciò che é successo a Marisa Fotieo, insegnante di Chicago, lo scorso 19 dicembre. La donna era in viaggio con la propria famiglia. La storia è stata riportata da diverse testate americane tra cui Cnn. La donna, prima di partire, aveva fatto due tamponi molecolari e 5 test rapidi, tutti negativi. Dopo la partenza ha però iniziato ad accusare alcuni sintomi, tra cui un forte mal di gola. A quel punto l’insegnante si è recata inper effettuare un test. “Ok, ho pensato, vado ina farmi un test. Mi farà sentire meglio”, ha raccontato Fotieo alla Cnn. ...

