Scopre di essere positiva in volo e fa una quarantena di tre ore nel bagno dell'aereo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ha scoperto di essere positiva al Covid mentre era in volo da Chicago a Reykjavik. Così, un'insegnante americana ha trascorso tre ore del viaggio chiusa nel bagno dell'aereo della compagnia Icelandair. La destinazione finale doveva essere la Svizzera, insieme a suo padre e suo fratello, ma dal 19 dicembre ha dovuto trascorrere la quarantena in Islanda, in un Covid Hotel. Marisa Fotieo ha documentato l'incredibile vicenda sul suo account Tiktok con un video che è stato visto da oltre quattro milioni di persone. La donna prima del volo aveva fatto due test molecolari e cinque rapidi, ha raccontato alla Cnn, ma dopo circa un'ora e mezza di volo ha iniziato ad avvertire dei sintomi tra cui un forte mal di gola. Da qui la decisione di ...

