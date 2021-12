Scambia la figlia per un ladro e le spara, 16enne muore nel garage di casa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma a poche ore da Capodanno in una villetta di Canal Winchester, Ohio un sobborgo di Columbus. Un padre ha sparato a morte alla figlia di 16 anni nella casa di famiglia dopo averla Scambiata per un ladro. Janae Hairston, 16 anni, è stata colpita a morte al petto nel garage di casa. La madre ha chiamato il 911 intorno alle 4:30 e ha detto che il marito ha sparato a qualcuno Scambiandolo per un ladro. Purtroppo la scoperta è stata terribile, la persona colpita a morte dall’uomo era la figlia. Secondo quanto riferito dal Columbus Dispatch, durante la chiamata al 911 di oltre otto minuti, i suoi genitori l’avrebbero pregata di svegliarsi: “Respira piccola, respira piccola”, hanno sentito i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dramma a poche ore da Capodanno in una villetta di Canal Winchester, Ohio un sobborgo di Columbus. Un padre hato a morte alladi 16 anni nelladi famiglia dopo averlata per un. Janae Hairston, 16 anni, è stata colpita a morte al petto neldi. La madre ha chiamato il 911 intorno alle 4:30 e ha detto che il marito hato a qualcunondolo per un. Purtroppo la scoperta è stata terribile, la persona colpita a morte dall’uomo era la. Secondo quanto riferito dal Columbus Dispatch, durante la chiamata al 911 di oltre otto minuti, i suoi genitori l’avrebbero pregata di svegliarsi: “Respira piccola, respira piccola”, hanno sentito i ...

