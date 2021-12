Salvato il Reddito di cittadinanza. Ma ora servono nuovi ristori. Parla il deputato M5S, Sebastiano Cubeddu: “Sì a uno scostamento di bilancio per aiutare tutti” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Onorevole Sebastiano Cubeddu (M5S), ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di bilancio. Voi deputati non avete potuto modificare il testo vista la “blindatura” causata dallo spettro dell’esercizio provvisorio. Siete comunque soddisfatti? “Avremmo voluto, certamente, avere voce in capitolo su tanti aspetti. Ciononostante, nella Manovra sono state recepite numerose proposte del M5S. Dal taglio delle tasse al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, che è stato anche migliorato nella parte che riguarda l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro per i percettori ‘occupabili’, fino alla proroga del Superbonus 110% senza alcun tetto Isee, alle risorse per calmierare i prezzi delle bollette di luce e gas e alla riduzione del requisito contributivo (32 anni invece di 36) per permettere a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Onorevole(M5S), ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di. Voi deputati non avete potuto modificare il testo vista la “blindatura” causata dallo spettro dell’esercizio provvisorio. Siete comunque soddisfatti? “Avremmo voluto, certamente, avere voce in capitolo su tanti aspetti. Ciononostante, nella Manovra sono state recepite numerose proposte del M5S. Dal taglio delle tasse al rifinanziamento deldi, che è stato anche migliorato nella parte che riguarda l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro per i percettori ‘occupabili’, fino alla proroga del Superbonus 110% senza alcun tetto Isee, alle risorse per calmierare i prezzi delle bollette di luce e gas e alla riduzione del requisito contributivo (32 anni invece di 36) per permettere a ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvato Reddito Articolo 34 Costituzione italiana: spiegazione e commento Non fa quindi discriminazioni di reddito o di capacità d'apprendimento, tant'è che il diritto allo ... Il genitore può essere salvato dall'incriminazione penale solo in presenza di una giusta causa ...

MANOVRA, TORTO: 'MISURE ESSENZIALI PER LA CRESCITA, OTTENUTO RISULTATO MASSIMO' 'Il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza - prosegue Torto - ci consente di migliorare uno strumento che ha salvato milioni di famiglie durante la pandemia, garantendo il rafforzamento delle ...

