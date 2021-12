Reunion Harry Potter | Emma Watson svela | ” Come mi sono innamorata di Tom Felton”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Reunion Harry

Potter 20th Anniversary: Return to Hogwart andrà infatti in onda l'1 gennaio e vedrà il cast ... autrice dei romanzi, sarà presente nello speciale - anche se non è stata presente allae ...L'uscita mondiale diPotter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è sempre più vicina. Nel corso delle riprese delladiPotter , Daniel Radcliffe ha rivelato di avere avuto una cotta per Helena Bonham Carter - interprete della celebre Bellatrix Lestrange - e di aver desiderato di essere nato prima. ...Emma Watson, in occasione della recente reunion del cast di Harry Potter, ha svelato un retroscena sul collega Tom Felton. "Mi sono innamorata" ...Sono online un mucchio di foto ufficiali di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, l'attesissima reunion in arrivo a .... Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts: tutto quello ch ...