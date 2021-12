Osimhen non va in Coppa d’Africa: si attende l’ufficialità, la Nigeria ha scelto il sostituto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victor Osimhen rinuncia a disputare la Coppa d’Africa, il giocatore rifiuterà la convocazione della Nigeria che ha scelto Onyekuru come sostituto. La notizia è stata lanciata nella serata di ieri proprio dai media Nigeriani, che citavano fonti interne alla federazione Nigeriana. Secondo quanto fanno sapere in Nigeria, Osimhen ha già rinunciato alla Coppa d’Africa, comunicando il tutto anche alle autorità competenti. Il giocatore attualmente è positivo al Covid 19 e per questo motivo non ha potuto fare ritorno a Napoli, dove lo attendevano i medici per la decisiva visita di controllo. Osimhen rifiuta la convocazione: niente Coppa ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victorrinuncia a disputare la, il giocatore rifiuterà la convocazione dellache haOnyekuru come. La notizia è stata lanciata nella serata di ieri proprio dai mediani, che citavano fonti interne alla federazionena. Secondo quanto fanno sapere inha già rinunciato alla, comunicando il tutto anche alle autorità competenti. Il giocatore attualmente è positivo al Covid 19 e per questo motivo non ha potuto fare ritorno a Napoli, dove lovano i medici per la decisiva visita di controllo.rifiuta la convocazione: niente...

Advertising

napolipiucom : Osimhen non va in Coppa d'Africa: si attende l'ufficialità, la Nigeria ha scelto il sostituto #CalcioNapoli… - infoitsport : Osimhen non va in Coppa d’Africa: si attende l’ufficialità, la Nigeria ha scelto il sostituto - Riccardo_Man : @capuanogio Dai Giovanni che ce la farete a rinviare Juve Napoli e non far partire Osimhen per la Coppa d’Africa. - napolista : Libero: #Osimhen è stato più fuori dal campo che dentro, troppo poco per essere il vero leader del Napoli Anziché… - stomalissimo : RT @Rrhamanesimo: Comunque c'è chi è andato a Dubai ma Osimhen non può andare in Nigeria dalla sua famiglia, tutto ok a Edenlandia -