Mattarella | Letta | ‘Italia orgogliosa del suo Presidente e delle sue Istituzioni’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Il sentimento che ci unisce è quello della gratitudine verso il Presidente che termina il suo settennato. Siamo grati a Mattarella per come ha saputo rappresentare l'interesse nazionale e guidare il Paese nelle tante crisi che si sono succedute, fino alla prova più impegnativa, quella della pandemia, purtroppo non ancora conclusasi. L'Italia può essere orgogliosa del suo Presidente e grazie a lui può essere orgogliosa delle sue istituzioni". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

