L’anno che verrà, il cast del Capodanno 2022 su Rai 1: ospiti e cantanti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chi sono i cantanti e gli ospiti che formano il cast de L’anno che verrà 2022? Il tradizionale appuntamento di Capodanno su Rai 1 è condotto nuovamente da Amadeus. Appuntamento in diretta dalle acciaierie di Terni, in Umbria, dalle ore 21 di oggi – venerdì 31 dicembre 2021 – con Amadeus e tanti ospiti per dare il benvenuto al 2022, che speriamo sia L’anno della rinascita. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai 1, trasmessa anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, oltre che per i nostri connazionali all’estero su Rai Italia. Di seguito il cast completo de L’anno che ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chi sono ie gliche formano ildeche? Il tradizionale appuntamento disu Rai 1 è condotto nuovamente da Amadeus. Appuntamento in diretta dalle acciaierie di Terni, in Umbria, dalle ore 21 di oggi – venerdì 31 dicembre 2021 – con Amadeus e tantiper dare il benvenuto al, che speriamo siadella rinascita. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti della tradizionale festa deldi Rai 1, trasmessa anche in HD sul Canale 501, da Rai Radio1 e in simulsu RaiPlay, oltre che per i nostri connazionali all’estero su Rai Italia. Di seguito ilcompleto deche ...

