Advertising

Corriere : L’allenatore Pavan dona il midollo al figlio di 6 anni malato di leucemia - HuffPostItalia : L'allenatore Pavan: 'Dono il midollo a mio figlio di 6 anni. Batteremo insieme la leucemia' - themarquis87 : Uomo di spessore immenso,e lo dico avendici giocato insieme 3/4 partite negli amatori da perfetti sconosciuti,legge… - AleIori78 : Forza Leonardo. Forza Simone. Questa partita la giochiamo tutti con voi. Forza! - BisiniAttilio : RT @Corriere: L’allenatore Pavan dona il midollo al figlio di 6 anni malato di leucemia -

Ultime Notizie dalla rete : allenatore Pavan

'Dono il midollo a mio figlio di 6 anni. La sua gemellina fa il tifo per lui'. A parlare è Simone, exdella Vis Pesaro e ex giocatore di atalanta Venezia, Modena e Samp, che si prepara a giocare la partita più importante accanto al figlio Leonardo che, malato di leucemia, compirà ...VENEZIA/PESARO - Grande gesto di un papà 'famoso': è l'ex calciatore ed ex capitano del Venezia, Simone, oggi, che ha svelato a tutti il dramma familiare che ha colpito suo figlio Leonardo, 5 anni, malato di leucemia. Per salvarlo,gli donerà il midollo in un delicato trapianto: '...L'ex calciatore: "Quando Leonardo ha avuto bisogno di me, non ho avuto dubbi. Ho messo in pausa anche la professione, ora penso solo a lui" ...L’ex giocatore e tecnico del Modena: "Leonardo ha bisogno di me. Farò qualsiasi cosa per aiutarlo. Il calcio? Non è il momento per pensarci" ...