Gli Aristogatti: il grande classico Disney torna su Rai2 per l'ultima sera dell'anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) l'ultima prima serata dell'anno di Rai2 è da passare con il ritorno in televisione di uno dei classici Disney più amato di tutti i tempi. A partire dalle ore 21:20 circa di venerdì 31 dicembre 2021 va in onda il film Gli Aristogatti dove in una Parigi dei primi del Novecento Madame Adelaide, una ricca ex cantante lirica, decide di fare testamento lasciando tutta la sua eredità ai suoi amati gatti mamma Duchessa ed i suoi cuccioli Minou, Bizet e Matisse. La sua scelta susciterà le invidie del maggiordomo di casa Edgar che rapirà gli eredi e darà vita alla loro divertente avventura verso il ritorno a casa. Scopri tutte le curiosità della pellicola d'animazione Gli Aristogatti in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20.

