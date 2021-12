(Di venerdì 31 dicembre 2021) . Anticipazioni, venerdì 31 dicembre 2021, Capodanno, su Rai 3 in primata va in onda ildeldi, il tradizionale appuntamento durante le feste natalizie con l’arte circense alla sua massima espressione. Conduce Melissa Greta Marchetto. In tutto sono previste due primete, venerdì 24 (già trasmessa) e venerdì 31 dicembre (oggi) alle 21.05 su Rai 3. Vediamo le anticipazioni, i giochi e le esibizioni dellata di oggi, 31 dicembre, con ildeldi. Anticipazioni e artisti Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta; una gara ...

TvCircle1 : RT @RaiTre: Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, la più importante kermesse circense del mondo, in compagnia di Melissa Gret… - Carmela_oltre : RT @RaiTre: Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, la più importante kermesse circense del mondo, in compagnia di Melissa Gret… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: ?? Stasera, dalle 21:05 su #Rai3, #MelissaGretaMarchetto, presenterà la 44esima edizione del #FestivalDelCircoDiMontecarlo ??… - Saimon194 : RT @TvCircle1: ?? Stasera, dalle 21:05 su #Rai3, #MelissaGretaMarchetto, presenterà la 44esima edizione del #FestivalDelCircoDiMontecarlo ??… - TvCircle1 : ?? Stasera, dalle 21:05 su #Rai3, #MelissaGretaMarchetto, presenterà la 44esima edizione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Internazionale

Il Post

In campo, Bryan Adams suonerà l'11 - 12 - 14 febbraio a Roma, Firenze e Conegliano, ... Dieci giorni dopo, al Milano Summersarà il turno di Stromae. Italia protagonista con i ...Dopo un anno di pausa, Solidando Film, l'evento dedicato al cortometraggiocon una particolare attenzione alle tematiche sociali, organizzato dall'associazione no profit Solidando Onlus, tornerà di nuovo in ...Festival Internazionale del Circo di Montecarlo: questa sera su Rai 3. Anticipazioni, esibizioni, artisti. Conduce Melissa Greta Marchetto ...Dopo un anno di pausa, Solidando Film Festival, l'evento dedicato al cortometraggio internazionale con una particolare attenzione alle tematiche sociali, organizzato dall'associazione no ...