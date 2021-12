Ex concorrente del GF Vip racconta il dramma Covid: “Sono devastata psicologicamente” (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex concorrente del GF Vip era in attesa del tampone che, alla fine, è risultato essere positivo: il racconto drammatico Clizia Incorvaia, l’ex concorrente del GF Vip, sta vivendo un vero e proprio dramma col Covid. Qualche tempo fa, infatti, raccontò di essere risultata positiva al tampone rapido e la preoccupazione per la sua gravidanza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’exdel GF Vip era in attesa del tampone che, alla fine, è risultato essere positivo: il raccontotico Clizia Incorvaia, l’exdel GF Vip, sta vivendo un vero e propriocol. Qualche tempo fa, infatti, raccontò di essere risultata positiva al tampone rapido e la preoccupazione per la sua gravidanza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ArdolinoPina : RT @FaTinaameta: Possiamo dire che l'unica concorrente del gf ad essersi fatta la storia d'amore e non essersi comodinizzata è Lulù? #gfvi… - singlesisolamai : Io trovo Manuel il peggiore concorrente della storia del gfvip. Entrò volendo mandare un bel messaggio ma poi ciò c… - infoitcultura : Lutto improvviso per una concorrente del GF Vip 6: lacrime nella casa - GiuseppeporroIt : Gfvip 6, Soleil Sorge scopre che Delia Duran sarà una nuova concorrente del reality: l'epica reazione della gieffin… - mickyCREE : RT @FaTinaameta: Possiamo dire che l'unica concorrente del gf ad essersi fatta la storia d'amore e non essersi comodinizzata è Lulù? #gfvi… -