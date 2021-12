Curva Nord dell' Inter contro Lukaku | Conta chi nella tempesta resta Ciao Romelu!

Advertising

sportmediaset : Inter, la Curva Nord a #Lukaku: 'Sei scappato, conta chi resta nella tempesta'. #SportMediaset… - Pall_Gonfiato : #CurvaNord#Inter contro Lukaku: 'Conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu!' - gizzo97 : RT @marifcinter: “Non conta chi con la pioggia scappa. Conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu” Il messaggio della Curva Nord a #Lukak… - Vince_Mariotti : RT @marifcinter: “Non conta chi con la pioggia scappa. Conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu” Il messaggio della Curva Nord a #Lukak… - CalcioPillole : ?#Inter, arriva la risposta della Curva Nord a #Lukaku: 'Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempe… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva Nord

Commenta per primo Le scuse e le ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku non sono state gradite dalla tifoseria dell' Inter , che ha reagito a tono. Laha infatti risposto con uno striscione esposto fuori San Siro: 'Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu'.Il primo era lo striscione esposto fuori dalla, il secondo uno dei motivi ricorrenti sui social. Poi, è bastato un altro rigore sbagliato, per far dimenticare a tanti quelle parole. ...Il tifo organizzato nerazzurro ha voluto far sentire la propria voce dopo l'intervista rilasciata dall'attaccante belga a Sky Sport ...Le scuse di Lukaku non commuovono la Curva Nord che ha deciso di rispondere con uno striscione esposto fuori San Siro: "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu ...