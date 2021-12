Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo domina (Di venerdì 31 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 631 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 388 3 JOUVE Richard FRA 343 4 USTIUGOV Sergey RUS 315 5 VALNES Erik NOR 311 6 TERENTEV Alexander RUS 276 7 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 2648 PELLEGRINO Federico ITA 255 9 KRUEGER Simen Hegstad NOR 238 10 GOLBERG Paal NOR 23120 DE FABIANI Francesco ITA 137 87 VENTURA Paolo ITA 11 88 GARDENER Stefano ITA 11 96 HELLWEGER Michael ITA 8 97 GRAZ Davide ITA 8 103 SALVADORI Giandomenico ITA 7 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021)GENERALEDELSCI DINOR 631 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 388 3 JOUVE Richard FRA 343 4 USTIUGOV Sergey RUS 315 5 VALNES Erik NOR 311 6 TERENTEV Alexander RUS 276 7 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 2648 PELLEGRINO Federico ITA 255 9 KRUEGER Simen Hegstad NOR 238 10 GOLBERG Paal NOR 23120 DE FABIANI Francesco ITA 137 87 VENTURA Paolo ITA 11 88 GARDENER Stefano ITA 11 96 HELLWEGER Michael ITA 8 97 GRAZ Davide ITA 8 103 SALVADORI Giandomenico ITA 7SPRINTDELSCI DI...

