Biathlon | quando riprende la Coppa del Mondo Programma Oberhof | orari gare | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia, ladeldirà settimana prossima da(Germania). Lepreviste per la quinta tappa stagionale saranno le due sprint (giovedì 6 gennaio quella maschile e venerdì 7 quella femminile), la staffetta mista (sabato alle ore 12.15), la staffetta singola mista (sempre sabato alle 14.45) e, infine, le due pursuit (entrambe domenica, quella maschile alle ore 12.30 e quella femminile alle 14.45). Lesaranno trasmesse in diretta TV su Eurosport 1 e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, DAZN, Sky Go e su NOW. Infine, OA Sport vi fornirà la diretta live testuale., la coppia Hauser/Leitner vince il World Team Challenge, settimi Hofer e ...