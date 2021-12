Atletica, BoClassic 2021 oggi: orari, programma, canale tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 31 dicembre 2021) oggi venerdì 31 dicembre va in scena la BoClassic 2021, tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa nel centro di Bolzano. Il prestigioso evento, giunto alla sua 47ma edizione, si snoderà nel cuore del capoluogo altoatesino, lungo un circuito di 1,25 km: le donne dovranno percorrerlo quattro volte per complessivi 5 km, mentre gli uomini saranno chiamati al doppio sforzo (10 km). Come da tradizione si preannuncia grande spettacolo per questa manifestazione che chiude ufficialmente l’anno solare e che ci proietta verso la prossima stagione con rinnovato slancio. L’Italia sogna in grande grazie a tre tenori di assoluto rilievo. Eyob Faniel, trionfatore nel 2019 (primo italiano a imporsi dopo 31 anni di digiuno), è reduce dal terzo posto alla Maratona di New York e vuole fare saltare il banco. Yeman Crippa, primatista nazionale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021)venerdì 31 dicembre va in scena la, tradizionale corsa di San Silvestro che si disputa nel centro di Bolzano. Il prestigioso evento, giunto alla sua 47ma edizione, si snoderà nel cuore del capoluogo altoatesino, lungo un circuito di 1,25 km: le donne dovranno percorrerlo quattro volte per complessivi 5 km, mentre gli uomini saranno chiamati al doppio sforzo (10 km). Come da tradizione si preannuncia grande spettacolo per questa manifestazione che chiude ufficialmente l’anno solare e che ci proietta verso la prossima stagione con rinnovato slancio. L’Italia sogna in grande grazie a tre tenori di assoluto rilievo. Eyob Faniel, trionfatore nel 2019 (primo italiano a imporsi dopo 31 anni di digiuno), è reduce dal terzo posto alla Maratona di New York e vuole fare saltare il banco. Yeman Crippa, primatista nazionale di ...

