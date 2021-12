Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics ed è leader nel settore turismo, fintech e location intelligence e l'operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro, fa sapere la società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva. Almawave è impegnata nel settore dell'Intelligenza Artificiale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, The Data Appeal Company è una società con sede a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) -ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione deldeldi The. La società, fortemente in crescita, è attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical Ai analytics ed è leader nel settore turismo, fintech e location intelligence e l'operazione ha una valorizzazione complessiva pari a 16,5 milioni di euro, fa sapere la società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva.è impegnata nel settore dell'Intelligenza Artificiale, nell'analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big, Theè una società con sede a ...

Advertising

StraNotizie : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company - italiaserait : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company - fisco24_info : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company: L'ad Valeria Sandei: 'Entusiasta dell'accord… - TV7Benevento : Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company... -

Ultime Notizie dalla rete : Almawave acquisisce Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...

Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento in Almawave della partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...

Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company Borsa Italiana Almawave acquisisce il 100% di The Data Appeal Company (Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha ...

Almawave, acquisisce 100% capitale sociale di The Data Appeal Company Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello svilu ...

L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento indella partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...L'operazione prevede l'acquisto in cash del 24,24% del capitale di The Data Appeal Company per 4 milioni di euro e il conferimento indella partecipazione rappresentativa del 75,76% del ...(Teleborsa) - Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha ...Almawave ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di The Data Appeal Company. La società, fortemente in crescita, è attiva nello svilu ...