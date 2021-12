45 giornalisti uccisi in tutto il mondo nel 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un totale di 45 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo nel 2021. Lo ha reso noto l'International Federation of Journalists (IFJ), "uno dei bilanci più bassi" in assoluto. Due settimane fa ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un totale di 45sono statiinilnel. Lo ha reso noto l'International Federation of Journalists (IFJ), "uno dei bilanci più bassi" in assoluto. Due settimane fa ...

