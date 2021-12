“Verissimo” | Silvia Toffanin sbotta | “ un c**so” Pubblico senza parole – VIDEO

Advertising

Adriana74513789 : @natasha_zizza Su Verissimo Silvia li chiamerà in studio - Michell51861924 : RT @Viperissima_: Silvia, escici tutti i video parodia su Centovetrine sfornati dal Twitter, tu puoi. #Verissimo #GFvip - Michell51861924 : RT @Viperissima_: 'Artisti... I grandi artisti sono altro, scusate' SILVIA LA TOCCA PIANISSIMO, ADORO ???????? #VERISSIMO #GFvip - Michell51861924 : RT @Viperissima_: Silvia: '... O eravate tutti d'accordo?' Dai Silvia, continua così, smonta il circo,go Silvia! #Verissimo #GFvip - Michell51861924 : RT @Viperissima_: 'Qua è la gara a chi recita meglio Alex' Silvia oggi on fire, amiamo vederlo. #Verissimo #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Silvia

Diletta Leotta e Can Yaman, le parole della giornalista Diletta Leotta è stata da poco ospite di '' ed è proprio in quell'occasione che ha parlato del suo ex. Ha spiegato aToffanin ...Sia nel salotto didaToffanin che nel corso dell'ultima intervista rilasciata a fanpage.it, Stefano De Martino ha aggiunto che difficilmente tornerà a ballare e che questo ...La conduttrice di "Verissimo" vive in una villa da sogno insieme al suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme qualche dettaglio ...L'attrice, ospite a "Verissimo", ha raccontato il rapporto con i propri genitori: "Non mi hanno mai sostenuta", ecco le sue parole ...